Costretti da continue minacce e violenze, hanno consegnato ripetutamente al figlio denaro contante per un totale di oltre 10mila euro. Stremati dalle sue richieste estorsive, hanno denunciato il tutto ai Carabinieri, facendo così scattare l'indagine coordinata dalla Procura di Salerno culminata ieri nell'arresto dell'uomo, indagato per estorsione e rapina in danno di familiari. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Eboli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Salerno, nella quale sono confluite le indagini iniziate lo scorso mese di gennaio a seguito della denuncia presentata dai coniugi, i quali, a causa delle reiterate minacce e violenze, hanno consegnato al figlio in più occasioni denaro per un totale di oltre 10mila euro in contanti.