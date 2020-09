NAPOLI. Continuano i controlli lungo il fiume Sarno da parte dei carabinieri del Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli, con i dipendenti Noe di Napoli e Salerno e dei Gruppi Tutela Forestale di Napoli, Salerno e Avellino. Sottoposte a verifica 27 aziende, denunciate 50 persone, tra cui alcuni responsabili di laboratori di analisi che hanno redatto certificazioni analitiche false circa la pericolosità dei rifiuti prodotti dalle aziende, e sequestrato sei aree di stoccaggio rifiuti, elevando sanzioni amministrative per circa 82mila euro. I militari hanno sottoposto a sequestro nelle province di Napoli, Salerno e Avellino: un capannone industriale di circa 800 metro quadrati; cinque aree per un ammontare complessivo di circa 15mila euro, utilizzati per lo stoccaggio abusivo di ingenti quantitativi di rifiuti speciali anche pericolosi. È stato anche accertato che le acque di dilavamento dei​ piazzali dove erano stoccati i rifiuti confluivano, senza trattamento e mediante scarichi abusivi, all'interno dei corsi d'acqua.