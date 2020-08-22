CAMPANIA LIBERA

CANDIDATO PRESIDENTE: VINCENZO DE LUCA

 

NAPOLI

MAZZONI ERMINIA

AMABILE ELISABETTA

BARTOLI DANIELA

BENEDUCE FLORA

BUONAFEDE VITTORIO

CAFARELLI MARIANGELA

CASILLO TOMMASO

CENERI SILVIO

CERCHIA RAFFAELA

CRISCUOLO FRANCESCA

DE MARTINO MARIA TERESA

DE MICHELE FAUSTO

DI NAPOLI LINDA

DI NATALE CARMINE

D’ORAZI BRUNO

GORGA CLELIA

LOMBARDI ANIELLO DETTO FIAT

MANZO MARIA

PORCELLI GIOVANNI

RICCIARDI VALERIA

ROTONDO ALFREDO

SACCO ROSARIO

SALZANO BARBARA

SEDU HILLARY

TOMMASIELLI GIUSEPPINA detta PINA

TROISE GIUSEPPE

VECCHIARDO FABIO

 

AVELLINO

BASSO SABINO

D’AVANZO GIOVANNI LUIGI detto RONALDO

DI PIETRO KATIA

GRAZIANO ELISABETTA

 

BENEVENTO

ERRICO FERNANDO

MECCARIELLO LUCIA

 

CASERTA

CUSANO ROBERTO

D'ALOIA ANTONELLA

PAGANO NAZZARO detta RANY

PETRELLA CONCETTA ANASTASIA

PIATTO GABRIELE

RAUCCI CARLO

ROMA LUIGI

SUPPA MICHAELA

 

SALERNO

BELLISSIMO GABRIELLA

CIOFFI OLGA

FIORE ANIELLO detto NELLO

FOGLIAME VIRGILIA

MALFEO ROMINA

PICCININA FABIO

RIZZO MARCO

SALASSANO GIOVANNI detto NINO

SQUITIERI MARIA LAURA