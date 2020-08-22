Lista Campania Libera
di Redazione
Sab 22 Agosto 2020 13:34
CAMPANIA LIBERA
CANDIDATO PRESIDENTE: VINCENZO DE LUCA
NAPOLI
MAZZONI ERMINIA
AMABILE ELISABETTA
BARTOLI DANIELA
BENEDUCE FLORA
BUONAFEDE VITTORIO
CAFARELLI MARIANGELA
CASILLO TOMMASO
CENERI SILVIO
CERCHIA RAFFAELA
CRISCUOLO FRANCESCA
DE MARTINO MARIA TERESA
DE MICHELE FAUSTO
DI NAPOLI LINDA
DI NATALE CARMINE
D’ORAZI BRUNO
GORGA CLELIA
LOMBARDI ANIELLO DETTO FIAT
MANZO MARIA
PORCELLI GIOVANNI
RICCIARDI VALERIA
ROTONDO ALFREDO
SACCO ROSARIO
SALZANO BARBARA
SEDU HILLARY
TOMMASIELLI GIUSEPPINA detta PINA
TROISE GIUSEPPE
VECCHIARDO FABIO
AVELLINO
BASSO SABINO
D’AVANZO GIOVANNI LUIGI detto RONALDO
DI PIETRO KATIA
GRAZIANO ELISABETTA
BENEVENTO
ERRICO FERNANDO
MECCARIELLO LUCIA
CASERTA
CUSANO ROBERTO
D'ALOIA ANTONELLA
PAGANO NAZZARO detta RANY
PETRELLA CONCETTA ANASTASIA
PIATTO GABRIELE
RAUCCI CARLO
ROMA LUIGI
SUPPA MICHAELA
SALERNO
BELLISSIMO GABRIELLA
CIOFFI OLGA
FIORE ANIELLO detto NELLO
FOGLIAME VIRGILIA
MALFEO ROMINA
PICCININA FABIO
RIZZO MARCO
SALASSANO GIOVANNI detto NINO
SQUITIERI MARIA LAURA
Se vuoi commentare questo articolo accedi o registrati