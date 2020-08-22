LISTA CALDORO PRESIDENTE-UDC

CANDIDATO PRESIDENTE: STEFANO CALDORO

 

NAPOLI

CANTELMI EVA

CERRITO MASSIMILIANO

CAVOLINO VALERIO detto VALERIO

CINQUE GENNARO

D’ANTONIO GIUSEPPE

ESPOSITO TORQUATO

FEDELE ALBERTO

FRAGNA IMMACOLATA

FUNARO PIETRO

GIACOBBE PASQUALE

GIOCONDO MADDALENA detta ILENIA

GUARITO LUIGI

LOMBARDI MARIAFRANCESCA detta MAZZOCCA

MAIELLO ANTIMO

MARINO ANGELO

MOCCIA PELLEGRINO detto PIETRO

MONTE RAFFAELLA detta LELLA

PEPE GIULIO

PROCIDA ANGELA

RINALDINI DANIELA

RUGGIERO ANTONIA

SANTORO ROSA detta ROSSELLA

SPADONE VINCENZO

TARTAGLIONE ANNA

TESTA NUNZIO FRANCESCO

TUCCILLO DANIELA

VESPA PASQUALE

 

AVELLINO

DI IANNI MARIA MADDALENA*

DE ANGELIS CARMINE

MAGGIO UGO*

VIVOLO MARIA detta MARILENA

*si sono ritirati

 

BENEVENTO

CENNICOLA AMEDEO

CRAFA CARLA

 

CASERTA

BARBA DAVIDE

COBIANCHI LUIGI

CUCCO MARIA DANIELA

DI TELLA GIUSEPPE EMILIO

FATIGATI LUCIANO

PAGLIARO EMILIO

POMPOSO NICOLETTA

SERAO STEFANIA

 

SALERNO

CAMPOCHIARO BRUNO

CONFORTI GIUSEPPE

CUPO PAOLA

DE CRISTOFARO LUCIA

GALLOTTA DONATO

IUORIO GIOVANNI

RAELE GIUSEPPINA

SCUTILLO ROLANDO

VITAGLIANO RAFFAELE