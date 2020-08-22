Lista Udc-Caldoro presidente
di Redazione
Sab 22 Agosto 2020 13:10
LISTA CALDORO PRESIDENTE-UDC
CANDIDATO PRESIDENTE: STEFANO CALDORO
NAPOLI
CANTELMI EVA
CERRITO MASSIMILIANO
CAVOLINO VALERIO detto VALERIO
CINQUE GENNARO
D’ANTONIO GIUSEPPE
ESPOSITO TORQUATO
FEDELE ALBERTO
FRAGNA IMMACOLATA
FUNARO PIETRO
GIACOBBE PASQUALE
GIOCONDO MADDALENA detta ILENIA
GUARITO LUIGI
LOMBARDI MARIAFRANCESCA detta MAZZOCCA
MAIELLO ANTIMO
MARINO ANGELO
MOCCIA PELLEGRINO detto PIETRO
MONTE RAFFAELLA detta LELLA
PEPE GIULIO
PROCIDA ANGELA
RINALDINI DANIELA
RUGGIERO ANTONIA
SANTORO ROSA detta ROSSELLA
SPADONE VINCENZO
TARTAGLIONE ANNA
TESTA NUNZIO FRANCESCO
TUCCILLO DANIELA
VESPA PASQUALE
AVELLINO
DI IANNI MARIA MADDALENA*
DE ANGELIS CARMINE
MAGGIO UGO*
VIVOLO MARIA detta MARILENA
*si sono ritirati
BENEVENTO
CENNICOLA AMEDEO
CRAFA CARLA
CASERTA
BARBA DAVIDE
COBIANCHI LUIGI
CUCCO MARIA DANIELA
DI TELLA GIUSEPPE EMILIO
FATIGATI LUCIANO
PAGLIARO EMILIO
POMPOSO NICOLETTA
SERAO STEFANIA
SALERNO
CAMPOCHIARO BRUNO
CONFORTI GIUSEPPE
CUPO PAOLA
DE CRISTOFARO LUCIA
GALLOTTA DONATO
IUORIO GIOVANNI
RAELE GIUSEPPINA
SCUTILLO ROLANDO
VITAGLIANO RAFFAELE
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