"Da oggi, il vaccino potrebbe rompere, e me lo auguro, l'assedio della pandemia. Nasce la speranza di una nuova avventura. Il destino ritorna nelle nostre mani, anche nelle mani della scienza. C'e' ancora tanta strada da fare, ma la bella notizia annuncia la guarigione, la cura avanza un presto ritorno ad una quotidianita' piu' serena. Lo annoteremo questo giorno nel diario del tempo, come quelli che hanno segnato la memoria collettiva". Cosi' in una nota il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che aggiunge: "tuttavia, assieme all'euforia, avverto il sospetto e la diffidenza, mascherati da prudenza, da parte delle troppe persone che pensano al vaccino come un danno e non come una soluzione. "Sara' efficace?", si chiederanno in tanti, peggio, "provochera' danni alla salute?". Serpeggia un senso egoistico: "vadano avanti gli altri", "aspettiamo quello che succede"'. Pur riconoscendo che "ogni farmaco ha le proprie controindicazioni", per il primo cittadino "la cosa peggiore e' quella di ammalarsi per la cura rifiutata". Quindi per convincere i dubbiosi - "e ce ne sono diversi anche da noi" - Mastella ritiene siono necessarie le parole, ma ancor piu' la testimonianza, "la responsabilita' di chi, per mestiere o professione, per ruolo o mandato, e' chiamato a portarsi in prima linea e a dare il buon esempio". "Per quanto mi riguarda, appena le regole lo consentiranno, mi vaccinero', proprio per testimonianza- conclude- e per responsabilita', avendo cura delle persone che quotidianamente frequento".