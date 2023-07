Nudo, ubriaco e sotto effetto di droghe alla guida del suo scooter sul lungomare di Salerno. A sorprenderlo sono stati gli agenti della sezione della Polizia stradale salernitana, impegnati in uno specifico servizio per il controllo della velocità con autovelox disposto dal questore in particolare sul lungomare Marconi, finalizzato a contrastare l'alta velocità su un'arteria dove si sono registrati di recente numerosi incidenti stradali, anche mortali. Sono stati controllati complessivamente 376 veicoli, con un totale di 226 infrazioni e 283 punti decurtati, e 381 persone, di cui una denunciata: si tratta dell'uomo che guidava nudo il proprio motociclo in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.