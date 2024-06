Lungo la strada statale 6 ''Casilina'' è provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 185,900 a seguito di un incidente occorso nel territorio comunale di Calvi Risorta, nel Casertano. Lo scontro - per cause in corso di accertamento - ha coinvolto un'autovettura ed un motociclo; nello scontro il centauro è deceduto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.