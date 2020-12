In Campania la scuola non riprender il 7 gennaio per tutti come aveva già annunciato il governatore De Luca, ma la Regione sta preparando un rientro a tappe che verrà attentamente monitorato per non far risalire la curva dei contagi covid19. «Il 7 gennaio riprenderemo con le prime e le seconde elementari, poi valuteremo la curva dei contagi, ricominceremo lo screening degli alunni e avvieremo una riapertura graduale». È una delle dichiarazioni rilasciate all'Ansa da Lucia Fortini, assessore all'istruzione della Regione Campania.

«È un percorso condiviso - spiega Fortini - anche con le parti sociali e infatti mercoledì ho una riunione con i sindacati per fare il punto prima della riunione con l'Unità di crisi nei primi gironi dell'anno nuovo. Porterò un mio percorso che prevede dall'11 gennaio la riapertura di tutte le classi della scuola primaria, poi dal lunedì successivo, il 18 gennaio, tutte e tre le classi della secondaria di primo grado e dal lunedì 25 la secondaria di secondo grado».