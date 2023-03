Il gip di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una misura cautelare a carico di tre indagati per tentato omicidio e detenzione e porto di armi comuni. Il provvedimento arriva al termine di indagini della Squadra mobile di Napoli e di quella di Caserta su quanto accaduto martedi' scorso quando una volante a Castelvolturno ha segnalato l'esplosione di colpi d'arma da fuoco e un'auto in fuga. Dopo un breve inseguimento, la vettura e' stata intercettata e identificati gli occupanti. Gli spari erano rivolti a un gruppo di extracomunitari al termine di una lite per futili motivi, senza pero' ferire nesuno, e a sparare era stato uno degli occupanti dell'auto. che aveva esploso almeno quattro proiettili. L'uomo, N.F., 35 anni, incensurato, era gia' stato portato in carcere ed era in attesa di udienza di convalida, e gli altri due suoi compagni erano stati denunciati. Gli elementi di prova raccolti hanno portato alle misure cautelari. Il trentacinquenne resta in carcere, e ai domiciliari ora ci sono anche un ragazzo di 22 anni casertano, M.L.P., e un trentatreenne napoletano, S.A.