VALLO DELLA LUCANIA (SA). Le associazioni Italia Nostra Consiglio Regionale Campania e sezione Cilento Lucano, L’Altritalia Ambiente, circolo Legambiente Stella Maris Agropoli, Associazione R.E.S.T.A. Vallo di Diano, Associazione Per un Comune Migliore, Associazione culturale Futura Cilento e G.E.T. Vallo di Diano, hanno incaricato l’avvocato Adolfo Domingo Scarano di depositare, lo scorso 12 gennaio, presso il locale Tribunale, un esposto contro il Comune di Piaggine (SA) in merito al taglio di numerosi alberi, faggi nella fattispecie, presenti nel territorio montano di Piaggine Comprensorio Monte Cervati. All’esposto è stata altresì allegata una corposa perizia tecnica formata da relazione, tavole grafiche e una documentazione fotografica. Nella suddetta perizia si evidenzia la difformità dei tagli degli alberi effettuati rispetto a quelli previsti ed autorizzati dai vari Enti. In particolare la stessa sottolinea che sono stati tagliati centinaia di alberi fuori particella autorizzata al taglio e al di sopra dei 1.500 metri, limite oltre il quale non è consentito il taglio. Inoltre sono stati rilevati anche tagli di alcune decine di alberi secolari di dimensioni monumentali, nonostante lo stesso Ente Parco N.C.V.D.A. avesse prescritto quanto segue: "preservare dal taglio alberi di ogni specie presente che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché alberi fenoticamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale”. Spetterà ora alla Procura della Repubblica accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti riportati nell’esposto e nella perizia tecnica allegata, siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti nei confronti dei responsabili.