NAPOLI. Tutto andrà bene. La scritta è stata composta con alcuni pezzi di legno sulla spiaggia davanti a Palazzo Donn'Anna. Un tratto del litorale di Posillipo che in questi giorni mostra i suoi colori più belli, con acque cristalline su cui volano solo i gabbiani. Un augurio a Napoli e all'Italia tutta per superare l'emergenza Coronavirus in occasione di una Pasqua insolitamente solitaria e silenziosa a causa delle misure di contenimento anti Covid-19.