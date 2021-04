Una collaborazione tra scuola, studenti e Arcigay al fine di "avviare un ciclo di attività rivolte a docenti, al personale e agli alunni della scuola" sul tema dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale.

Questo l'esito degli incontri svolti oggi tra una delegazione di Antinoo Arcigay Napoli, la dirigente scolastica del liceo Giambattista Vico e i rappresentanti di classe della scuola superiore dove alcuni studenti alcuni giorni fa hanno denunciato un caso di discriminazione transfobica.

Secondo quanto riferito dagli studenti, un ragazzo transgender avrebbe ricevuto il divieto di utilizzare il bagno degli uomini, gesto al quale i compagni hanno risposto occupando simbolicamente un'aula dell'edificio. Nel corso della mattinata, fa sapere Arcigay Napoli, la dirigente, che ha sollecitato l'incontro e con cui l'associazione collabora da tempo, ha accettato il documento sottoposto dagli studenti e rilanciato la collaborazione con Antinoo Arcigay Napoli, accogliendo con favore la proposta di avviare un ciclo di attività rivolte ai docenti, al personale e agli alunni della scuola.

In particolare Antinoo Arcigay Napoli propone un evento per il 17 maggio, Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, e l'avvio già dal prossimo anno scolastico di "un percorso duraturo e strutturato per supportare tutto il personale scolastico sulle tematiche dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale".