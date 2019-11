NAPOLI. Colpo in un maxicentro commerciale di prodotti cinesi in via Argine a Napoli. Torna in azione la banda del buco. Derubati 15 negozi dell'ingrosso e portati via circa 20mila euro in contanti. I ladri hanno utilizzato un passaggio attraverso le fogne, probabilmente accedendovi da un'intercapedine ricavata nei pressi della rampa autostradale. Le telecamere sono risultate non funzionanti. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Poggioreale.