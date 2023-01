Torna in piazza Mercato l’Epifania più tradizionale di Napoli con un evento istituzionale. Il Villaggio della Befana è pronto ad accogliere cittadini e turisti fino alla notte del 5 gennaio con dolciumi e immancabili giochi per la “Befana in Piazza Mercato – Fiera del giocattolo e della calza”. Cinquantaquattro casette in legno tra piazza Mercato e piazza del Carmine, recentemente oggetto di restyling. La tre giorni rientra tra le iniziative del programma natalizio “Vedi Napoli e poi Torni” sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

«Il ritorno della tradizionale Epifania in piazza Mercato si inserisce a pieno nel percorso di programmazione turistica e culturale che stiamo portando avanti da un anno – dichiara il Sindaco Gaetano Manfredi –. Da una parte arricchiamo l’offerta per cittadini e turisti; dall’altra, valorizziamo tutti i luoghi della città nell’ottica della Napoli multicentrica che abbiamo sempre avuto come priorità».

Realizzato in collaborazione con Municipalità II, associazione Cultura Musicant, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, Asso-Gio.Ca, Consorzio Botteghe Tessili, Consorzio Antico Borgo Orefici, Comitato Commercianti Mercato Lavinaio”, il villaggio della “Befana in Piazza Mercato – Fiera del giocattolo e della calza” sarà aperto martedì 3 gennaio (fino alle 22.00), mercoledì 4 gennaio (dalle 10.00 alle 22.00) e giovedì 5 gennaio (dalle 10.00 fino a notte fonda) e si concluderà con una Notte Bianca che vedrà protagonista, il 5 gennaio alle 21.00, Valentina Stella in concerto. Opening act con il cantautore Michele Selillo. In occasione della Notte Bianca i commercianti di Forcella, Corso Umberto e Via Duomo terranno aperte le loro attività fino a mezzanotte, creando così un collegamento tra Sanità e Piazza Mercato.

«Il ritorno della Befana in Piazza Mercato segna la volontà di valorizzare sempre più l’area puntando sulla vocazione commerciale che la zona ha sempre avuto – spiega l’assessore Teresa Armato –. Gli eventi dell’Epifania in piazza Mercato sono promossi dall’assessorato al Turismo e Attività produttive in collaborazione con la seconda municipalità e le associazioni della zona. Crediamo che grazie alla sinergia tra istituzioni, società civile e associazioni si riescano a promuovere iniziative coinvolgenti e ben organizzate».

«Turismo, commercio e valorizzazione delle tradizioni come quella dell’Epifania a Napoli sono per noi priorità – dichiara Luigi Carbone, presidente Commissione Cultura, turismo e attività produttive –. Abbinare alla fiera della calza e del giocattolo la musica poi è motivo di aggregazione per chi verrà in piazza Mercato e in piazza del Carmine dove c'è parte del villaggio, dopo il restyling. La Notte Bianca sarà entusiasmante, con le canzoni di Valentina Stella precedute dalla musica di Michele Selillo, che aprirà il concerto dell’artista».