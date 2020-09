"Non capisco le critiche alle mie parole su de Magistris. Ho sempre fatto opposizione e dato un giudizio molto negativo su questi 10 anni. Poi c'è il rapporto personale e istituzionale". Lo dichiara Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. "Il tema vero è che lo scontro tra Regione e Comune uccide Napoli", conclude Caldoro.

"Luigi De Magistris è stato il peggior sindaco che ha guidato la città di Napoli. Tra pochi mesi andrà nel dimenticatoio. I napoletani certo non lo rimpiangeranno". Lo dichiara in una nota Amedeo Laboccetta, presidente dell'associazione Polo Sud ed ex deputato. "L'onore delle armi - aggiunge Laboccetta - si concede a chi è stato un cavalleresco avversario politico. Questo lo ricordo con cordialità all'amico Stefano Caldoro impegnato in queste ore in uno scontro senza precedenti con il governatore De Luca. L'ex pm con le sue frange di estremisti non può essere considerato un modello di serietà e di lealtà. Per me resta un soggetto politicamente pericoloso", conclude Laboccetta.