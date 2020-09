NAPOLI. Sono cento i nuovi positivi in 24 ore in Campania su 5.427 tamponi, rispettivamente 19 e 1.414 in meno di sabato: cinque sono relativi a rientri dalla Sardegna; 16 connessi a ritorni. Ai contagiati rilevati nel bollettino domenicale dell’Unità di crisi della Regione Campania, ne vanno aggiunti altri 83 riferiti, però, al periodo 28 agosto-4 settembre, tra rientri e cittadini non campani, su 2.139 tamponi che erano in attesa di elaborazione. Nessun deceduto, con il totale che rimane di 448, e due nuovi guariti che portano il numero complessivo a 4.478, di cui 4.473 che hanno superato completamente la malattia e 5 clinicamente, ovvero pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovino la completa guarigione. Complessivamente le persone attualmente positive in Campania sono 2.942 di cui 221 in degenza ospedaliera ordinaria, 7 in terapia intensiva e il resto in isolamento domiciliare. Dei cento casi, 19 sono riferibili all’Asl Napoli 1: uno dalla Sardegna; nessuno dall’estero; 16 da tampone per i quali è in corso l’indagine epidemiologica; due che hanno effettuato in test presso le Unità sanitarie di continuità assistenziale. Sono 24 i pazienti ricoverati al Covid Center dell’Ospedale del Mare, nessuno dei quali in terapia intensiva e subintensiva, e 27 a quello del Loreto Mare. Dopo Napoli, a far registrare il maggior numero di positivi è Salerno con sei. A seguire San Gennaro Vesuviano con cinque: Castellammare di Stabia e Carinaro con tre.

CARDARELLI, BLOCCO PRECAUZIONALE DEI RICOVERI IN OTTO REPARTI. Nella serata di ieri la direzione dell’ospedale Cardarelli ha disposto - in via precauzionale per le misure di contenimento di diffusione del virus - il blocco temporaneo dei ricoveri nei reparti Ortopedia 1, Medicina 2, Medicina 3, Chirurgia generale 1, Pneumologia 1, Chirurgia plastica, Chirurgia vascolare, T.I.P.O. (Terapia intensiva post operatoria) a seguito di riscontro di positività per Covid-19 a carico di alcuni soggetti, pazienti e dipendenti, disponendo inoltre la comunicazione dei nominativi degli operatori e dei pazienti che hanno avuto contatto con i soggetti risultati “positivi”, onde programmare l’attività di sorveglianza sanitaria. Si dispone, infine, la programmazione della attività di sanificazione negli indicati reparti.