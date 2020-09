AFRAGOLA. «Il Dipartimento di prevenzione Asl 2 Napoli Nord ha comunicato che oggi tre afragolesi sono risultati positivi al tampone “Sars Cov2”». Lo fa sapere il sindaco Claudio Grillo.

«I tre contagiati sono tutti rientrati da fuori regione e sono asintomatici; due di essi sono presso le famiglie mentre il terzo sta effettuando la quarantena presso un altro comune della Campania. - continua il primo cittadino - Questo dato porta a 24 gli afragolesi coinvolti in questa seconda fase del coronavirus».

«Il lento e costante aumento del numero dei contagiati deve spingerci a non abbassare la guardia in questa fase delicata dell’epidemia. In questo momento è ancor più indispensabile essere attenti e meticolosi nell’applicare tutte le regole di comportamento che ci sono state date» conclude Grillo.