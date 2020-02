ROMA. Sono 76 i positivi al Coronavirus in 5 regioni: 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. I ricoverati con sintomi sono 33, 18 quelli in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare. Due i deceduti e una persona dimessa dallo Spallanzani. Sono i dati della Protezione civile. Diversi paesi in isolamento, chiuse scuole, uffici, tribunali e Università. E persino in chiesa c’è lo stop al segno di pace con la stretta della mano.