NAPOLI. Tea Tek annuncia che i dipendenti di Italian Green Factory potranno ottenere, a richiesta, le somme della cassa integrazione grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo che ha predisposto un apposito prodotto finanziario per venire incontro alle esigenze economiche dei lavoratori e delle loro famiglie. Il rilancio del sito ex Whirlpool di via Argine a Napoli si fonda su un progetto di reindustrializzazione in capo alla newco Italian Green Factory che, secondo le ultime stime, prevede un costo di 72 milioni di euro. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati nella conferenza stampa odierna celebrata presso la Italian Green Factory. «Siamo onorati del sostegno del primo gruppo bancario italiano, tra i maggiori in Europa, che ha creduto nell’avvio di una nuova stagione per l’industria a Napoli e nel Mezzogiorno. Il progetto ci consentirà di realizzare una fabbrica moderna, bella e sostenibile. Parliamo di un investimento di oltre 70 milioni di euro destinato al rifacimento del sito di via Argine che sarà efficiente e a basso impatto ambientale, alla realizzazione di nuovi impianti e all’acquisto delle attrezzature. La nuova fabbrica, aperta al territorio, garantirà l’occupazione a centinaia di lavoratori. A loro è destinata una procedura dedicata che consentirà, a chi lo vorrà senza alcun obbligo e costo, di ottenere l’anticipo mensile della cassa integrazione. Attraverso le modalità indicate da Intesa Sanpaolo, i lavoratori, senza alcun onere, potranno vedere accreditati gli ammortizzatori sociali in maniera più veloce. Italian Green Factory mette a disposizione dei lavoratori, grazie alle proficue relazioni sviluppate negli anni con Intesa Sanpaolo, uno strumento veloce e moderno, dimostrando come le criticità possano essere superare insieme a partner che hanno un approccio innovativo e smart» dice Felice Granisso, Ceo di Italian Green Factory. «La collaborazione con Tea Tek rientra nel supporto del nostro Gruppo ai nuovi investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno, con un progetto industriale fortemente orientato ai criteri ESG capace di creare valore aggiunto per le filiere di prossimità e di generare uno sviluppo sostenibile per l’intero territorio. Il percorso innovativo avviato con Tea Tek potrà garantire nel lungo periodo un significativo impulso al settore manifatturiero del Sud Italia e sostenere nel breve le esigenze dei lavoratori» spiega Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo.