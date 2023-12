350 chili di fuochi d'artificio nel cassone di un furgone, una bomba in movimento individuata dai carabinieri della sezione radiomobile di Nola. Il controllo è scattato nel tardo pomeriggio in via circumvallazione di Nola. I militari hanno fermato il furgone e scoperto al suo interno diversi scatoloni contenenti oltre 3 quintali di fuochi e ordigni. Un totale di circa 45 chili di polvere pirica attiva. Gli ordigni generalmente utilizzati per distruggere un'auto o un furgone ne contengono in media 8-900 grammi. L'esplosione di uno solo dei fuochi trasportati avrebbe letteralmente polverizzato il conducente e tutto quello che era nel raggio di 10 metri. Denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti un 29enne incensurato di Roma. Il materiale sequestrato è stato classificato e affidato ad una ditta specializzata per la distruzione.