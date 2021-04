Elvira Grimaldi, figlia di Anna Parlato Grimaldi, parla in esclusiva a Canale 21, a quarant’anni dall’efferato delitto della madre. Un mistero irrisolto, una indagine archiviata senza un colpevole. Le sue dichiarazioni, intervistata dalla giornalista Margherita Salemme, nel VG21 diretto da Gianni Ambrosino.

«Nei confronti di Elena Massa c’erano molti indizi: per l’orario in cui fu uccisa mamma, lei aveva una pistola dello stesso calibro e la mattina era andata a sparare al poligono. Da quello che ho capito dalla personalità di questa donna semmai avesse avuto modo, l’avrebbe fatta in maniera ancora più palese. Vorrei precisare – continua Elvira Grimaldi - che mai nessuno ha dichiarato di aver visto entrare o uscire qualcuno nella villa di Via Petrarca. Non ho mai creduto fosse lei».

Un collegamento col caso del rapimento di Gianluca Grimaldi. «In questi anni ci sono state altre indagini e alcuni pentiti hanno anche parlato del caso di Anna Grimaldi. I pentiti dissero che mamma era stata uccisa per errore ma la si voleva solo gambizzare per il rilascio del riscatto, a fini intimidatori, di mio cugino Gianluca Grimaldi».

«Nel viale di casa, ad indagini chiuse nel 2018, si sono rivelati fatti inquietanti: ho ritrovato un uccello senza testa. Sotto la porta di casa – dichiara Elvira Grimaldi - ho trovato anche un teschio di animale, di una scimmia probabilmente. Numerose missive con minacce di morte. C’era un preciso riferimento a mia mamma: il segnale che c’è ancora qualcuno che non vuole si parli di Anna Grimaldi. Chi l’ha uccisa è ancora tra noi».

«Voglio lanciare questo appello: chi sa, chi è al corrente e ha visto qualcosa quarant’anni fa può scrivermi a veritaperanna@gmail.com. Se qualcuno sa – conclude Elvira Grimaldi - parli».