Su TikTok sono stati pubblicati dei video in cui si vedono 5 ragazzi, minorenni, che colpiscono ripetutamente con manate e calci la statua del bambino ("Look down") in Piazza del Plebiscito dello scultore Jago. I carabinieri del comando provinciale di napoli hanno effettuato un sopralluogo ed hanno constatato che l’opera non ha subito danni.

Sono comunque in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per identificare i responsabili che saranno segnalati alla Procura competente