Non c’è ancora nessuna ufficialità, ma pare che una donna di 37 anni abbia contratto il Covid, non essendosi vaccinata per paura.

Come titola il quotidiano “La Città”: Aveva paura del vaccino Covid: mamma infetta muore a 37 anni.

La tragedia

La donna si è spenta all’ospedale di cava: era arrivata con febbre e problemi respiratori.

Era originaria di Scafati ma residente nella frazione Passiano della valle metelliana. La situazione è precipitata in pochi giorni.

Barbara muore a 49 anni per il Covid: era stata contagiata due volte

Non ce l’ha fatta contro il Covid che si era accanito contro di lei per ben due volte: Barbara Bertelli è morta dopo giorni di dolore e disperazione.

La donna aveva solo 49 anni e ha dovuto lottare contro il virus, per una seconda volta. Quella che le è stata fatale.

La vittima

La Bertelli, appena un anno fa, si era ammalata e aveva vinto la sua prima battaglia contro il morbo.

Ma la sorte non le ha lasciato scampo, dopo aver superato l’inverno e la primavera. alla fine dell’estate, aveva prenotato la sua dose di vaccino.Ma pochi giorni prima dell’appuntamento, si è ammalata di nuovo.

La tragedia

La situazione sembrava essere sotto controllo, poi, il peggioramento e il triste epilogo

L’ultimo saluto

Per portarle un ultimo saluto, la famiglia ha fatto sapere che gradirebbe che venisse portato un girasole: erano i suoi fiori preferiti.

«Vado a riposare ho mal di testa»: Marco muore nel sonno a 36 anni, si era vaccinato il giorno prima

Tragedia Pordenone dove Marco Piu, un uomo di 36 anni, è morto dopo un improvviso malore.

La vittima lascia una moglie e due figli, di 2 e 5 anni. Originario di Casarsa si era trasferito con la famiglia a Fiume Veneto, anche se continuava a lavorare alla Cantina di Casarsa.

Il vaccino e il malore

Pare che Piu si fosse sottoposto alla vaccinazione martedì.

Poi il giorno dopo, mercoledì aveva confessato alla moglie di non sentirsi bene. Dopo aver pranzato insieme le aveva detto: “Ho mal di testa, mi sento stanco. Vado a distendermi nel letto”.

La tragica scoperta

Al ritorno dal lavoro, la moglie, ha trovato il marito senza vita nel suo letto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e l’eventuale correlazione con la vaccinazione.

Matteo muore il giorno dopo il vaccino. La mamma: «Stava bene»

La vittima

Si chiamava Mattia Brugnerotto e il 13 agosto avrebbe compiuto 32 anni. Ora,ovviamnete, i parenti pretendono la verità su questa immane tragedia. Va detto, come si legge sul Gazzettino, che la direzione della Ulss 7 Pedemontana, in una nota dichiara «che al momento non vi è alcuna ragione per sospettare un nesso causale tra i due eventi. Al fine di garantire la massima trasparenza, l’azienda ha comunque disposto lo svolgimento dell’autopsia per accertare le cause del decesso».

Muore dopo aver fatto il vaccino: la disperazione della madre

«Voglio assolutamente sapere che cosa è successo a mio figlio», ha detto la madre di Mattia. A scoprire la morte del ragazzo è stata proprio lei, del resto. Sabato, vedendo che il figlio non si svegliava e rischiava di fare tardi al lavoro, è entrata in camera sua ma, non sentendolo rispondere, ha chiamato il 118. «Stava bene, era a casa dal lavoro perché doveva andare a fare il vaccino. Una volta tornato a casa, ha mangiato qualcosa e poi è andato anche a fare una passeggiata. Ha trascorso la sera con gli amici, poi è andato tranquillamente a dormire. Non ha fatto riferimento ad alcun tipo di malessere, neanche un minimo disturbo. Sabato mattina è successo quel che è successo».