A Immacolata Carpiniello, 49 anni, legale rappresentante e amministratore della Cooperativa sociale "Lazzarelle", il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il suo impegno nella valorizzazione del lavoro delle detenute all'interno del carcere offrendo loro una opportunità di riscatto per una vita diversa dopo la detenzione".

Cooperativa di sole donne nata nel 2010, Lazzarelle produce caffè artigianale secondo l'antica tradizione napoletana, all'interno del carcere femminile di Pozzuoli. Il caffè delle Lazzarelle è nato mettendo insieme due soggetti deboli: le donne detenute e i produttori di caffè del sud del mondo.

"L'idea di fondo delle Lazzarelle è quella di investire risorse umane ed economiche in un percorso di formazione e produzione. L'obiettivo è duplice: da un lato favorire il rapporto con l'esterno per evitare il rischio buco nero della detenzione; dall'altro costruire un'impresa capace di stare sul mercato con un prodotto artigianale, etico e legato al territorio". Ci sono molti altri progetti: il "Bistrot Lazzarelle", nella Galleria Principe di Napoli, la sartoria "Tessuti dentro", e la "Pasticceria Lazzarelle"; e poi la ricerca in sinergia con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Ad oggi il 90% delle "lazzarelle", terminato il periodo di detenzione, non è rientrato nei circuiti criminali.