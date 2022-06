NAPOLI. Arrivo il taglio delle corse sulle linee vesuviane dell’Eav da oggi al 31 agosto. E l’azienda parte lancia in resta contro quello che definisce in una nota «un gruppo di irresponsabili che vuole il caos. In questa calda estate quando finalmente sono tornati sulla Vesuviana i turisti, alcuni lavoratori annunciano proteste e forme di non collaborazione ed una sorta di sciopero bianco. Al di là delle solite frasi è esplicita la richiesta: vogliono più soldi! Ma in che mondo vivono? Dopo il Covid e durante la guerra?».