NAPOLI. «Sarò costretto a tornare a vivere a Napoli e mi uccideranno. I clan contro i cui uomini ho testimoniato me l’hanno giurata e so che non mi risparmieranno. Spero che non se la prendano con i miei congiunti, anche se i familiari presero le distanze da me non appena decisi di pentirmi. Io chiedo solo che mi venga data una possibilità; ma appena dico che sono un collaboratore di giustizia, e non posso tacerlo, nessun proprietario di casa mi concede l’affitto o vende l’appartamento. Lo Stato paga in ritardo e nessuno vuole problemi».