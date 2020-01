POMPEI. Finalmente "fumata bianca" a Palazzo De Fusco, sede del Comune di Pompei, per la vertenza Vigili e Fondo di Produttività. Dopo mesi di contrattazione l’Amministrazione Comunale, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori si stringono la mano e sottoscrivono la chiusura della contrattazione decentrata per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019.

Accordo concluso, dunque, e per l’anno 2019 individuate anche delle somme di cui poter disporre e da destinare alle indennità da corrispondere ai dipendenti comunali, in virtù del nuovo contratto collettivo nazionale del maggio 2018.

Individuati, inoltre, oltre centomila euro da destinare ai premi di produttività riconosciuti dai dirigenti sull’esito della valutazione annuale dei singoli dipendenti.

“Gli atti sottoscritti stamani – spiega l’Assessore Carmine Massaro - necessitano ancora di un iter conclusivo, ma ci siamo impegnati a portare a termine questo iter entro la fine di febbraio 2020”.

Restano garantite le indennità di turnazione per i Vigili Urbani che sono state riattivata qualche mese fa, e confermate le posizioni organizzative per ciascun settore, ritenute dall’Ente indispensabili per il buon andamento della macchina comunale.

“Si tratta di un giorno importante - ha commentato il sindaco Pietro Amitrano – per Pompei, per la sicurezza della nostra città, e anche per i dipendenti e il corpo di Polizia Municipale che aveva bisogno di recuperare tranquillità e fiducia. Risolviamo un problema annoso, mai dipeso da questa Amministrazione, e spianiamo la strada per una primavera e un’estate all’insegna della sicurezza e del controllo del territorio”.