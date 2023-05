Vittoria a Quarto per il candidato sindaco sostenuto da Pd e M5S, il primo cittadino uscente Antonio Sabino. Per lui la riconferma appare scontata nonostante non siano arrivati i dati ufficiali: troppo ampio il vantaggio sul candidato del centrodestra Giuseppe Martusciello, sugli ex sindaci Massimo Carandente Giarrusso e Rosa Capuozzo e sul civico Giovanni Santoro. Sabino è sostenuto da 6 liste: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sabino sindaco, Quarto Libera e Free Quarto, quest'ultima emanazione del movimento Free fondato dal sindaco del vicino comune di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione. Sabino parla di «un risultato storico, straordinario».