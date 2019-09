NAPOLI. Continuano a Napoli gli eventi in onore di San Gennaro. Domani alle ore 9 il cardinale Crescenzio Sepe, dal sagrato del Duomo, darà il via alla gara podistica cittadina su 10 km, organizzata dal Centro sportivo e dal Coni in collaborazione con la Diocesi e con il Comune di Napoli. Mercoledì prossimo in Cattedrale, alle ore 19,30, si svolgerà un concerto offerto dal conservatorio di San Pietro a Majella.