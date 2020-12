La forte scossa di terremoto registrata in Croazia è stata avvertita chiaramente nell'area a nord di Napoli e in gran parte del Nord-Est dell'Italia, fino anche al Ravennate. Molta paura tra i cittadini, anche se al momento non si registrano danni né feriti. In alcuni quartieri di Napoli, ai piani alti delle abitazioni delle zone collinari i lampadari hanno oscillato a lungo.