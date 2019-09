VICO EQUENSE. Hanno pagaiato per riscattarsi dal peso di un’esperienza dura, che segna nel profondo chi è costretta a viverla. Il cancro al seno si combatte anche così, con una iniziativa che dà energia e gioia e si chiama “Dragon Boat”. L’Associazione “RicordiPerduti” di Castellammare di Stabia ha collaborato con la Lega Navale Italia, sezione di Vico Equense, per formare il primo equipaggio di dragon-boat in Campania. La Lni, sezione di Vico Equense, presidente Giuseppe Vanacore, è stata la prima e per adesso unica a possedere questa imbarcazione nella regione Campania.