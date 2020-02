Domani alle 11,30, si terrà la presentazione del “XXIII Rapporto sul Turismo Italiano”, coordinato dall’Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Iriss-Cnr) di Napoli, nella Sala Green 6 della Borsa internazionale del turismo (FieraMilanoCity-Mico).

Verranno rese note le principali evidenze che hanno caratterizzato il 2018 e il 2019. Parteciperanno ai lavori, introdotti da Alfonso Morvillo (direttore dell'Iriss-Cnr), Mara Manente (Ciset), Fabrizio Maria Arosio (Istat), Flavia Maria Coccia (Isnart), Giulio Maggiore (Università Unitelma Sapienza), Alessandra Marasco (Iriss-Cnr), Pio Grollo (Studio Trend), Emilio Becheri (Turistica), Oriana Cuccu (Nuvap, Presidenza del consiglio dei Ministri), Roberto Formato (Fondazione Real Sito di Carditello).

Nel corso dell’incontro ci sarà anche una tavola rotonda su “La competitività del turismo in Italia: Strategie politiche e performance” in cui operatori, ricercatori ed esponenti delle istituzioni, si confronteranno su alcuni fenomeni che stanno caratterizzando il settore a livello nazionale e anche internazionale. Interverranno Magda Antonioli (Università Bocconi, Enit), Adriano Apicella (Welcome Travel), Nicola Bonacchi (Alitalia), Nicola Ciccarelli (Confindustria Alberghi), Alberto Corti (Confturismo), Marco Peci (Astoi) e l’esperto in digital trasformation nel turismo, Eduardo Colombo.

Tra i partner del progetto figurano Istat, Isnar-Unioncamere, Cesit-Ca’ Foscari e Nuvap-Agenzia di Coesione Sociale.