L’inflazione non colpisce tutti allo stesso modo. È la tassa più iniqua che possa esserci, perché incide maggiormente su chi ha meno. Inoltre, il caro prezzi sta letteralmente affondando i consumi. Soprattutto in Campania, che si piazza all’ultimo posto tra le regioni italiane quanto a spesa media per famiglia in beni durevoli: 1.993 euro, ben 665 euro in meno rispetto alla media nazionale. COLPITI I PIÙ POVERI.