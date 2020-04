NAPOLI. "Le persone devono capire di dover fare uno sforzo fondamentale per le prossime festivita' di Pasqua, Pasquetta e 25 aprile. Altrimenti tutto quello che e' stato fatto sara' vanificato". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ai microfoni di Rai radio 1. "Il basso numero di casi registrati a Napoli - ha spiegato il sindaco - e' dovuto a una serie di fattori, tra questi rientra la prontezza che ho avuto nel chiudere le scuole anticipando le disposizioni del governo. D'altra parte, la Regione Campania e' quella in cui sono stati effettuati meno tamponi. L'emergenza sanitaria e' la priorita', ma attenzione a non aspettare troppo a programmare il dopo, perche' rischia di configurarsi anche un dramma sociale ed economico. Noi a Napoli abbiamo compiuto un atto senza precedenti, da economia di guerra, invece da parte dello Stato non vedo un vero coraggio da economia di guerra. Noi comuni siamo stati lasciati a mani nude ma combattiamo lo stesso. Se il governo non interviene entro fine aprile con una manovra per i Comuni salteranno nelle citta' i servizi ordinari: dall'illuminazione alla raccolta dei rifiuti. Noi sindaci lanciamo l'allarme perche' sappiamo che e' cosi'". Commentando l'ordinanza disposta dal presidente della Regione sul divieto d'asporto de Magistris ha detto:"L'opportunita' di ricevere cibo a casa e' utile per evitare che la gente esca. Potrebbe essere anche un segnale per fare ripartire quelle attivita' che in questo momento sono ferme. Se il governo non da' liquidita' all'economia quotidiana e a chi e' rimasto senza reddito la disperazione rischia di diventare un problema di ordine pubblico. A Napoli con il Fondo Cuore di Napoli e Banco alimentare arriviamo a 20mila famiglie". Parlando della riapertura de Magistris ha affermato: "deve essere disposta dalle autorita' sanitarie competenti. Penso al 4 maggio possibile data per una riapertura graduale, ma per adesso l'importante e' restare a casa".