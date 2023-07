Inizia oggi il ritiro del Napoli a Castel di Sangro per quella che sarà la seconda parte di preparazione estiva in cista della prossima stagione. Gli azzurri resteranno in Abruzzo fino al 12 agosto e svolgeranno in totale 4 amichevoli internazionali.

28 luglio

Arrivo squadra a Rivisondoli per ora di pranzo

allenamento pomeridiano ore 18 a porte aperte

29 luglio

Allenamento mattutino a porte chiuse ore 10

amichevole Napoli-Hatayspor 18.30

30 luglio

riposo mattutino

allenamento pomeridiano ore 17.30 a porte aperte

31 luglio

allenamento mattutino a porte chiuse

allenamento pomeridiano ore 17.30 a porte aperte

1 agosto

allenamento mattutino ore 10 a porte aperte

riposo pomeridiano

2 agosto

allenamento mattutino a porte chiuse

amichevole Napoli-Girona 18.30

3 agosto

allenamento mattutino ore 10 a porte aperte

allenamento pomeridiano ore 17.30 (da definire)

4 agosto

allenamento mattutino a porte chiuse

allenamento pomeridiano ore 17.30 a porte aperte

5 agosto

allenamento mattutino ore 10 a porte aperte

riposo pomeridiano (ore 21 concerto Gigi D'Alessio al Centro Polisportivo)

6 agosto

allenamento mattutino chiuso

Napoli- Augsburg 18.30

7 agosto

riposo mattutino

allenamento pomeridiano ore 17.30 a porte aperte

8 agosto

allenamento mattutino ore 10 a porte aperte

allenamento pomeridiano a porte chiuse

9 agosto

allenamento mattutino ore 10 a porte aperte

riposo pomeridiano

10 agosto

riposo mattutino

allenamento pomeridiano ore 17.30 a porte aperte

11 agosto: allenamento mattutino chiuso

Napoli- Apollon Limassol 18.30