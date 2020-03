Un grande gesto da parte di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è sceso in campo non allacciandosi scarpini e indossando la maglia azzurra, ma con una donazione per consentire di aumentare le forze nella battaglia contro il Coronavirus. "Vorrei ringraziare Lorenzo Insigne" ha detto durante una diretta social il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Tra le persone più attive per aiutare gli ospedali di Napoli. Ci ha donato 100mila euro per combattere il Coronavirus e aiutare gli ospedali". Un grande gesto da vero capitano, per la sua Napoli e per la sua gente.