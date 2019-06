NAPOLI. Ancora tensioni nel carcere di Poggioreale a Napoli. Molti i danni in un padiglione, ma nessun ferito. È rientrata nel giro di un paio di ore, la protesta di un gruppo di detenuti. Secondo il Dap, risolutivo è stato un confronto trai carcerati, il Comandante e il Provveditore della Campania, dopo il quale tutti hanno fatto rientro nelle proprie celle. Il gruppo di 220 persone, ha fatto sapere il ministero della Giustizia, aveva preso possesso nel primo pomeriggio del padiglione Salerno dell’istituto, “sfogando la propria rabbia sulle strutture del reparto detentivo e sulle suppellettili. Immediatamente il Prap campano ha mobilitato squadre di agenti di Polizia Penitenziaria da altri istituti del territorio che hanno affiancato gli agenti in servizio a Poggioreale, contribuendo a riportare la calma e a ripristinare la normalità”.Sul posto il magistrato della Procura Nunzio Fragliasso e il Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, che proprio nei giorni scorsi, aveva disposto uno sfollamento di 90 reclusi. La protesta è scoppiata per il mancato trasferimento in una struttura sanitaria di un recluso che aveva la febbre.