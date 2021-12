Sono 15.756 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati - regione per regione - del bollettino covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 99 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 695.136, il tasso di positività sale al 2,3%. I pazienti ricoverati per covid sono 6.078 (+199), mentre le persone in terapia intensiva sono 776 (+33).

NUMERI COVID REGIONE PER REGIONE, BOLLETTINO

VENETO - Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. In totale, i pazienti covid ricoverati sono 904 (+82). In area non critica 772 persone (+72). In terapia intensiva ricoverati 133 pazienti (+10).

ABRUZZO - Sono 156 (di età compresa tra 1 e 95 anni) i contagi da coronavirus registrati oggi in Abruzzo oggi, 7 dicembre 2021, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89384. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 78 e 92 anni, due in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Teramo) e sale a 2602.

Sono 119 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4834 (-86 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3792 tamponi molecolari (1611254 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13597 test antigenici (1421401). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.59%.

SARDEGNA - Sono 100 i nuovi contagi registrati oggi, 7 dicembre, in Sardegna, sulla base di 2727 persone testate. Secondo i dati del bollettino Covid della Regione, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11709 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 90 (8 in più di ieri). 2968 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registra il decesso di una donna di 75 anni residente nella provincia di Nuoro.

BASILICATA - In Basilicata sono 55 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (52 riguardano residenti), su un totale di 854 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (+4); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.209 (+29).

PUGLIA - Sono 362 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Puglia oggi, 7 dicembre, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia il bollettino con i dati Covid della Regione. Attualmente positivi sono 4.629. Di questi, 136 sono ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. I ricoverati sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 65,5 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 388 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 7 dicembre, Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 7.987 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303.

TOSCANA - Sono 498 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 498 su 38.874 test di cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,28% (5,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.513.453.

CALABRIA - Sono 328 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 dicembre 2021 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 2. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.175 tamponi. Da ieri i guariti sono 173. Il bollettino, inoltre, registra 7 ricoverati in più e terapie intensive stabili per un totale di 20 occupate.

LAZIO - Sono 1.474 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti nella Regione per complicazioni legate al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.110 tamponi molecolari e 37.255 antigenici con un tasso di positività al 2,5%. I ricoverati sono 769, 106 le terapie intensive occupate e 1.040 i guariti delle ultime 24 ore. A Roma i nuovi casi sono 681.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 258 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; nella Asl Roma 2 sono 326 i nuovi casi e 4 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 97 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 164 i nuovi casi e 2 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 208 i nuovi casi e 1 decesso

Nelle province si registrano 335 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 123 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi.