Sono 16.168 i contagi da coronavirus in Italia oggi, mercoledì 14 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 469 morti che portano a 115.557 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 334.766 tamponi. L'indice di positività è al 4,8%. I pazienti in terapia intensiva sono 3.490, con 216 ingressi giornalieri. La regione che ha fatto segnare l'incremento più alto di nuovi casi è la Campania con 2.212 positivi da ieri, seguita dalla Lombardia con 2.153.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.230 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 aprile. Registrati inoltre altri 49 morti. Nella Regione, "su oltre 18mila tamponi (+4.600) e oltre 20mila antigenici per un totale di circa 39mila test, si registrano 1.230 casi positivi (+66), 49 decessi (+13) e 2.121 guariti. Aumentano i casi, i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500" riferisce l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Nel Lazio sono 51.232 i casi attualmente positivi a Covid-19 di cui 2.977 ricoverati, 398 in terapia intensiva e 47.857 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 246.782, i decessi 7.155 e il totale dei casi esaminati è pari a 305.169, secondo il bollettino aggiornato della Regione.

SARDEGNA - Sono 502 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 8 morti. Sale il numero delle persone ricoverate in ospedale, 350 (+10), e di quelle in terapia intensiva, 57 (+1). I test in più eseguiti sono stati 5.350.

PIEMONTE - Sono 1.439 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 70 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,5% dei 21.986 tamponi eseguiti, di cui 9.453 antigenici. Dei 1.439 nuovi casi, gli asintomatici sono 606 (42,1%).I casi sono 182 di screening, 918 contatti di caso, 339 con indagine in corso, 16 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 115 n ambito scolastico e 1308 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 333.736, di cui 26.934 Alessandria, 16.211 Asti, 10.246 Biella, 47.655 Cuneo, 25.831 Novara, 178.599 Torino, 12.512 Vercelli, 11.907 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.411 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.430 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

EMILIA ROMAGNA - Sono 859 i casi di coronavirus registrati oggi 14 aprile in Emilia Romagna, su un totale di 27.447 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino quotidiano ci sono anche 30 morti. Dall’inizio dell’epidemia da covid nella regione si sono registrati 353.761 contagi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%.

ABRUZZO - Sono 264 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 24 morti. Sono complessivamente 68.527 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. I 264 nuovi casi sono di età compresa tra 1 e 97 anni. Il totale dei casi positivi risulta inferiore in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 48, di cui 16 in provincia dell’Aquila, 13 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Teramo e 7 in provincia di Chieti. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

PUGLIA - Sono 1.488 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 aprile. Registrati inoltre altri 39 morti. Su 13.647 test per l'infezione da coronavirus sono emersi 1.488 casi positivi. Ieri i nuovi casi erano 1.191 su 13.107 test. In tutto in Puglia sono morte per covid 5.321 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test. Sono 156.914 i pazienti guariti mentre ieri erano 155.620 (+1.294). Sono 51.789 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.634 (+155). I pazienti ricoverati sono 2.205 mentre ieri erano 2.228 (-23). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 214.024.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 226 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 14 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Segnalati altri 10 morti. Nel dettaglio, in base alla tabella, su 6.274 tamponi molecolari sono stati rilevati 175 nuovi casi con una percentuale di positività del 2,79%. Sono inoltre 871 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (5,86%). I decessi registrati sono 10, ai quali si aggiungono due morti avvenute il primo e il 7 aprile; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 72, così come quelli negli altri reparti (471), come comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VALLE D'AOSTA - Sono 60 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta, secondo la tabella del bollettino di oggi, 14 aprile. Non si sono registrati morti. Il totale dei pazienti affetti dal virus da inizio epidemia arriva a 10.195: i casi positivi attuali sono 1.142, in aumento di 22 unità rispetto a ieri, di cui 66 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva e 1.064 in isolamento domiciliare. Secondo i dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione, i guariti sono saliti a 8.617, + 38 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino a oggi è di 105.020 (+687), di cui 19.636 processati con test antigenico rapido. Da inizio emergenza i decessi registrati in Valle d’Aosta di pazienti positivi al Covid sono 436.

BASILICATA - Sono 213 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 2 morti. 1.450 il totale dei tamponi molecolari effettuati. Le persone decedute sono cittadini di Potenza e Rotondella. I lucani guariti o negativizzati sono 62. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.149 (+146), di cui 4.968 in isolamento domiciliare. Sono 15.289 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 476 quelle decedute.

VENETO - Sono 1.081 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 40.474, l'indice di positività è al 2,67%. I ricoverati totali sono 2.013. In area non critica sono ricoverate 1.736 persone (-55), i pazienti in terapia intensiva sono 277 (-8).

TOSCANA - Sono 1.168 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.168 su 25.655 test di cui 15.837 tamponi molecolari e 9.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,55% (14,0% sulle prime diagnosi)", scrive sui social, evidenziando che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 901.073. "Percentuale di somministrazione e ritmo 89,6% (87,2% media nazionale)".

MARCHE - Sono 415 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 14 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5375 tamponi: 2691 nel percorso nuove diagnosi (di cui 708 nello screening con percorso Antigenico) e 2684 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,4%).