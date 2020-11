Sono 26.323 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 686 morti, che portano il totale a 54.363 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

LOMBARDIA - Sono 4.615 i contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 119 morti, che portano il totale a 21.512 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

PUGLIA - Sono 1.573 i nuovi contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondo il bollettino. Da ieri sono stati segnalati altri 30 morti. Tra i 1.573 casi positivi, 510 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 182 nella provincia BAT, 384 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce, 265 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione. Tra i 30 decessi, 16 in provincia di Bari, 5 in provincia Bat, 5 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

CAMPANIA - Sono 2.729 i nuovi casi di coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore in Campania secondo il bollettino, che fa riferimento all'analisi di 22.007 tamponi. Oggi vengono resi noti 49 decessi, avvenuti però nell'arco di più giorni.

LAZIO - “Oggi su oltre 28 mila tamponi nel Lazio (+4.197) si registrano 2.070 casi positivi (-206), 25 i decessi (-44) e 717 i guariti. Il rapporto tra i positivi e i tamponi scende a 7%. Aumentano i tamponi e calano i casi, i decessi e i ricoveri". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.