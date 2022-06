Sono 83.555 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 69 morti nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono stati 717.400 che fanno rilevare un tasso di positività all'11,6%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva: 237 in totale e 3 in più di ieri e i ricoverati con sintomi che sono 6.035 in totale e 162 in più di ieri. In totale dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate 18.343.422 persone mentre le vittime salgono a 168.234. I guariti sono 17.401.738, 49.493 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia i positivi sono 773.450, 34.599 in più di ieri.

COVID ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LAZIO - Sono 11.171 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 28 giugno 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della Regione. Si registrano anche 5 decessi. I ricoverati sono 588 (-9 rispetto a ieri), 51 le terapie intensive (stabili) e +8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%. I casi a Roma città sono a quota 6.252. E' il dato più alto dal 29 marzo scorso. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.309 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.298 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 1.645 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 881 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.108 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 2.723 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 868 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 1.189 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 254 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 412 i nuovi casi e 0 i decessi.

TOSCANA - Sono 6.317 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 giugno 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività (789 confermati con tampone molecolare e 5.528 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore portano il totale a 1.202.967 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.145.270 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.949 tamponi molecolari e 20.346 tamponi antigenici rapidi, di questi il 28,3% è risultato positivo. Sono invece 7.566 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'83,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.532, +12,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 364 (3 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 87,3 anni.