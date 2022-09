ROMA. Sono 34.479 i nuovi casi di coronavirus e 38 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. I tamponi processati sono 183.059 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 18,8%. Aumentano i ricoveri, 252 in più di ieri e 4.101 in totale, mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, 136 in totale e 5 in meno di ieri.

Sono 2135 i positivi al Covid in Campania sui 12460 test effettuati per un indice di positivita' pari al 17,13%, in leggero aumento rispetto al 16,58% registrato ieri. Salgono anche i ricoveri: quelli in degenza ordinaria passano da 252 a 263. In flessione invece le terapie intensive occupate che passano da 10 a 7. Tre i decessi, di cui uno nelle ultime quarantotto ore, gli altri due risalenti ai giorni precedenti ma registrati ieri.