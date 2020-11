ROMA. Sono 29.003 i nuovi contagi da coronavirus in Italia segnalati oggi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 822 morti che portano il totale a 52.850 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 232.711 tamponi.

"I dati sull'epidemia di oggi confermano una stabilità. Siamo al plateau. Vedo una situazione che, però, non ci prospetta un'immediata fuoriuscita. Quindi dobbiamo pensare a un Natale più che sobrio. Abbiamo una tendenza verso il miglioramento che potremmo vedere non prima di una settimana". Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano, che commenta all'Adnkronos Salute i dati di oggi, elaborati dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

"Abbiamo dei valori stabili - ha spiegato - che sono in qualche modo positivi seppure non proprio sodisfacenti. Vediamo qualche piccola scintilla di luce, se escludiamo il dato drammatico dei decessi che, però, sono originati dalla fase espansiva, esponenziale dell'epidemia". In questo momento, ha concluso, "serve massima attenzione. Non bisogna rilassarsi, né fare passi in avanti".

LOMBARDIA - Sono 5.173 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia segnalati oggi nel bollettino. Da ieri sono stati registrati altri morti 155 morti che portano il totale a 21.005 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

CAMPANIA - Sono 3.008 i nuovi contagi da coronavirus in Campania segnalati oggi. Da ieri sono stati registrati altri morti 49 morti che portano il totale a 1.483.

CALABRIA - Sono 397 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 4 morti.

LAZIO - Sono 2.260 (+158) i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio secondo il bollettino di oggi. I decessi sono 69 (+11).

ABRUZZO - Sono 570 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino reso noto oggi. Si registrano altri 20 morti.

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta sono 44 i nuovi casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore dopo aver effettuato 821 tamponi. Secondo il bollettino di oggi sono 5 i morti da ieri, che portano il totale delle vittime a 302 da inizio emergenza. Il totale dei guariti è di 4.328 (+109).

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2905 tamponi, 519 i positivi: 148 in provincia di Macerata, 110 in provincia di Ancona, 102 in provincia di Pesaro-Urbino, 60 in provincia di Fermo, 78 in provincia di Ascoli Piceno e 21 da fuori regione. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche.

TOSCANA - Sono 1.351 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana, secondo il bollettino reso noto oggi. "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.351 su 16.999 tamponi molecolari e 2.623 test rapidi effettuati", ha reso noto su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, anticipando il dato sui contagi da Covid.