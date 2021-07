NAPOLI. «Abbiamo appreso che i vertici della giunta regionale hanno assicurato che, in caso di proroga dello stato di emergenza, verranno parallelamente prorogati i contratti Covid per i precari fino al 31 dicembre. Come dire: se servono continueremo ad utilizzarli. È una idiozia pura, alla quale si può rispondere in un solo modo, con la mobilitazione generale del settore». Lorenzo Medici, leader della Cisl Funzione Pubblica della Campania è su tutte le furie: «Si continua a giocare con il futuro delle persone, ignorando che senza la tutela della salute nessuna ripresa sarà possibile.