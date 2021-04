Ancora freddo per qualche ora ma con il sole. Poi, da sabato 10 aprile, nubi e maltempo accompagnano l'aumento delle temperature. Ultimi giorni di freddo anomalo quindi, prima del weekend in cui la circolazione atmosferica si capovolgerà con l'arrivo di venti più miti e di piogge. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che fino a venerdì farà decisamente molto freddo di notte e al primo mattino; i valori infatti scenderanno ancora una volta sotto lo zero su gran parte delle città del Centro-Nord, addirittura anche a Roma. Domani, venerdì 9 aprile, il sole sarà il padrone assoluto del tempo. Questa situazione muterà totalmente a partire dal weekend. Una perturbazione atlantica alimentata da aria fresca in quota e sospinta da venti caldi di Scirocco impatterà sulle regioni settentrionali e in Toscana con precipitazioni a tratti forti e soprattutto nevose sulle Alpi sopra i 1200-1400 metri di quota, localmente a quote inferiori. Il resto del Centro e il Sud saranno esclusi dalle piogge, ma vedranno pur sempre un aumento della nuvolosità. Grazie ai venti di Scirocco le temperature notturne saliranno rapidamente fin sopra lo zero di 5-7°C, mentre di giorno l'aumento riguarderà soltanto le regioni più soleggiate.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 8. Al nord: cielo sereno. Al centro: soleggiato. Al sud: poco nuvoloso.

Venerdì 9. Al nord: nubi in aumento, ma prevalenza di sole. Al centro: più nubi in Sardegna e alta Toscana, sereno altrove. Al sud: sole prevalente.

Sabato 10. Al nord: cielo coperto, peggiora entro sera al Nordovest con piogge forti in Liguria. Al centro: cielo via via più coperto, piogge in arrivo su Toscana e sassarese. Al sud: nubi sparse.

Domenica, piogge via via più diffuse e forti dal pomeriggio. Lunedì, maltempo al Nord.