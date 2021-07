Regione e Parco Nazionale del Vesuvio si sono incontrati per avviare un tavolo permanente sul rilancio di uno dei grandi attrattori turistico-culturali della Campania.

Alla riunione hanno partecipato l'assessore regionale al Turismo Felice Casucci; il presidente della III Commissione consiliare Giovanni Mensorio; la direttrice generale per le politiche culturali e turistiche, Rosanna Romano; il presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo e il direttore Stefano Donati.

Le misure per garantire ai visitatori un servizio nel pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle normative anti-Covid hanno permesso di accogliere nel 2020, oltre 100.000 turisti e 40.000 dal secondo lockdown ad oggi, conferma che il contigentamento non disincentiva i flussi turistici ma rende migliore la fruizione garantita anche grazie agli interventi per migliore i sentire e alla lotta ad ogni forma di abusivismo e illegalita' assicurata dal controllo dell'assessorato.