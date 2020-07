Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata, è il nuovo Presidente ALI Campania. A eleggerlo durante il Congresso regionale i sindaci campani aderenti ad ALI- Autonomie Locali Italiane. Il Congresso si è svolto alla presenza dell’On. Piero De Luca, e del presidente del consiglio nazionale di ALI, Bruno Manzi.

“E’ per me motivo di grande soddisfazione essere stato eletto Presidente di Ali-Lega Autonomie Locali della Campania. Mi riempie d’orgoglio il fatto di poter rappresentare l’intera Regione per un’associazione che sin dal 1916, anno della sua fondazione, è da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del nostro Paese.

Nonostante i tanti e gravosi impegni che da sindaco di Torre Annunziata mi trovo quotidianamente a fronteggiare, posso garantire che metterò tutto me stesso in questa nuova avventura per me particolarmente stimolante.

Ringrazio tutti coloro hanno riposto la propria fiducia nei miei confronti in particolare tutti i dirigenti storici e il Sindaco di Bellizzi Domenico Volpe che mi affiancherà come vice presidente vicario in questo nuovo compito. Cercherò di ripagarla impegnandomi al massimo per il bene dell’Associazione”. Così Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata, a margine della sua elezione a presidente ALI Campania.