"Abbiamo sempre detto che l'autonomia deve rappresentare una opportunità per tutti i cittadini. Il cittadino napoletano non è diverso dal cittadino milanese, ha gli stessi diritti, naturalmente gli stessi doveri, quindi abbiamo anche ottenuto e continueremo a vigilare affinché ciò accade, che prima si faccia i lei e poi ci sia l'applicazione dell'autonomia differenziata". E' quanto detto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito dell'autonomia differenziata, contro cui oggi a Napoli c'è la manifestazione della Cgil. "Il dibattito poi in Parlamento si farà più in là. Noi però, ripeto insistiamo affinché l'autonomia differenziata tuteli i diritti dei cittadini del Sud come quelli del Nord, quindi nessun vantaggio per una regione rispetto ad un'altra", ha garantito Tajani, che ha risposto: "Assolutamente no", alla domanda dei cronisti se il progetto di autonomia potesse partire anche senza i livelli essenziali di prestazioni (Lep).