La società Italian International Cinema ha formalizzato questa mattina la procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori del Big Maxi Cinema di Caserta: «La chiusura è un fatto grave - spiega Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania - non soltanto per i lavoratori ma per le ricadute sociali. Da tempo abbiamo chiesto politiche per il sostegno di queste attività molto colpite dalla pandemia. Chiediamo l'intervento della Regione per salvaguardare i lavoratori che perderanno il posto, ma più in generale per dare un segnale concreto ad un settore importante come quello cinematografico che rischia di sparire. Tutte le attività ricreative sono fondamentali e vanno difese con politiche di rilancio».