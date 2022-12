Ridurre la dipendenza dal gas, favorire il risparmio energetico e la produzione di energia elettrica a livello comunale. Punta a questo un pacchetto di provvedimenti varato dal Comune di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano, tra cui c'e' l'installazione di impianti fotovoltaici da balcone 'plug & play' con il Comune, e' la prima volta che accade in Campania e la seconda in Italia, che regala alle famiglie un piccolo impianto che trasferisce l'energia ricavata dai raggi solari collegandolo alla spina della corrente di casa.

Poi, tra le azioni che l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Chiola mette in campo, ci sono la creazione delle comunita' energetiche rinnovabili, la sostituzione e l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici sugli edifici comunali e, finanche, la trasformazione di un'ex discarica in un enorme parco fotovoltaico.

"La Giunta comunale di Montecorvino Pugliano ha deliberato un pacchetto di misure per contrastare il caro-bollette e con cui il Comune intende dare il proprio contributo al contrasto alla crisi climatica e alla riduzione dell'inquinamento atmosferico fornendo energia pulita", sottolinea il primo cittadino Chiola, rimarcando che "ci stiamo lavorando da diversi mesi e siamo arrivati alla conclusione di questo pacchetto di provvedimenti".

Tra questi, "ci sono i pannelli fotovoltaici plug and play - spiega - che, praticamente, regaliamo ai cittadini dopo un bando pubblico. E' un'iniziativa unica nel suo genere in Campania e tra le prime in Italia". "Abbiamo stanziato per il 2023 - osserva il sindaco - quasi 50mila euro solo per i pannelli. Per ora, li potranno richiedere i cittadini che hanno un Isee massimo di 24mila euro, quindi una fascia di popolazione in cui rientrano molte famiglie. E' un inizio e contiamo di poterlo replicare anche negli anni successivi per poter raggiungere il maggior numero delle famiglie che ne fanno richiesta con una programmazione nel triennio".

Poi, "abbiamo deciso - illustra - di procedere con l'efficientamento energetico di tutti gli edifici comunali". Il provvedimento e' chiamato 'Casa Comunale Green' e riguarda la sostituzione e l'installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici sugli edifici comunali, migliorando di fatto l'efficientamento energetico degli immobili di proprieta' del Comune, tra cui impianti sportivi, scuole e strutture comunali. Ancora, c'e' "la costituzione delle comunita' energetiche rinnovabili da mettere in piedi con un atto formale, infatti costituiremo un nuovo Ente giuridico".

L'obiettivo e' produrre e condividere energia rinnovabile, generare e gestire in autonomia energia verde a un prezzo calmierato e competitivo e soprattutto a un prezzo di mercato da parte di condomini, attivita' produttive e cittadini. "L'ultimo provvedimento e' l'installazione di un parco fotovoltaico nell'ex discarica di Parapoti, per anni sversatoio di rifiuti", conclude Chiola.